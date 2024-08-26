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11:53, 26 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии решили проверить готовность органов теробороны у границы с Украиной

Минобороны РБ: в стране проверят готовность теробороны у границы с Украиной

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Под руководством начальника управления территориальной обороны с 26 августа по 6 сентября пройдет второй этап комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области Белоруссии, граничащей с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверки планируется оценить уровень подготовки территориальной обороны области, а также определить эффективность работы должностных лиц исполнительных комитетов и военных комиссариатов в формировании территориальных войск и применении сил территориальной обороны.

Первый этап проверки территориальной обороны Гомельской области прошел с 12 марта по 5 апреля. Из запаса для комплектования территориальных войск тогда были призваны около 200 военных.

Ранее в Белоруссии заявили, что если бы Украина вторглась на территорию Белоруссии, как в Курской области, сразу же были бы привлечены войска территориальной обороны и народного ополчения. По словам заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил республики Виктора Тумара, в случае подобного нападения людям бы дали возможность «отстаивать свой дом с оружием».

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