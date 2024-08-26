Россиян предупредили об опасном действии при общении с мошенниками

IT-эксперт Власов назвал опасной грубость в разговоре с телефонными мошенниками

Эксперт в области безопасности Александр Власов порекомендовал россиянам не грубить в разговоре с телефонными мошенниками, так как это может быть чревато последствиями. Об опасности грубого общения с аферистами специалист предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«С мошенниками лучше не вступать ни в какие разговоры, тем более не грубить и не называть их всякими словами. Они могут начать мстить. Например, засыпать одноразовыми кодами в надежде, что человек в это время может в это время что-то делает в своем онлайн-банкинге и на что-то не то нажмет. Второе: они могут с утра до ночи начать звонить с разных номеров по разным поводам. Это их самые главные виды мести», — объяснил Власов.

Как с этим бороться, давно известно. Никогда нельзя вступать ни в какие разговоры с телефонными мошенниками. Как только вы слышите что-то про службы безопасности банка, налоговые, ФСБ, МВД, КГБ и так далее, сразу, ничего не говоря, кладите трубку Александр Власов эксперт в области безопасности

Кроме того, эксперт назвал еще одну причину того, почему нежелательно как-либо отвечать телефонным мошенникам.

«Сейчас технологии нейросетей и искусственного интеллекта могут записать ваш голос и потом для чего-то использовать. Рекомендация только одна: сразу класть трубку. Если вам нервно, перезвоните в свой банк, участковому и так далее. Знайте, что госструктуры вряд ли вам будут звонить, а службам безопасности банка в принципе запрещено звонить клиентам», — заключил специалист.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов предложил две меры для борьбы с телефонными мошенниками. Так, депутат призвал к деанонимизации интернета и увеличению ответственности телекоммуникационных организаций в этом вопросе.