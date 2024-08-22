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07:31, 23 августа 2024Силовые структуры

В России предложили две меры для системной борьбы с телефонными мошенниками

Депутат Кирьянов призвал к деанонимизации интернета для борьбы с мошенниками
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов предложил две меры для борьбы с телефонными мошенниками. В беседе с «Лентой.ру» депутат призвал к деанонимизации интернета и увеличению ответственности телекоммуникационных организаций в этом вопросе.

«Во-первых, необходимо идти по пути деанонимизации интернета, во-вторых, необходимо идти по пути большей ответственности для операторов сотовой связи, платформ, операторов интернета, чтобы на их стороне было системное противодействие мошенникам и возможность блокировать доступ мошенников к людям», — рассказал Кирьянов.

Он также отметил важность профилактической работы с населением. «В этой части необходимо наращивать усилия, чтобы люди понимали все риски, как им действовать в тех или иных обстоятельствах. Это позволит создать более безопасную среду в информационном пространстве», — подчеркнул депутат.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенников на фоне боев Российской армии с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Как рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов, после начала атаки ВСУ на российский регион мошенники изобрели как минимум три новые схемы мошенничества.

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«Маркер [мошенничества] есть всегда один и тот же: если вам звонят и предлагают что-то, помните, что развернуто много волонтерских организаций, работают администрации. Огромный совет: вам позвонили, сказали, что могут для вас что-то сделать, всегда один и тот же ответ: "Спасибо за информацию, я предприму необходимые действия". И сразу кладем трубку. А дальше уже звоните по известным вам телефонам волонтеров или идите к ним сами», — объяснил специалист.

В середине августа стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников и лишилась квартиры. По их наводке певица продала свою недвижимость, после чего перевела неизвестным 180 миллионов рублей.

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      Кирилл Садовский
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