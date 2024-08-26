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15:02, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошенничестве в Telegram после ареста Дурова

Роскачество предупредило о мошенничестве в Telegram после ареста Павла Дурова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян предупредили о злоумышленниках, представляющихся службой поддержки Telegram на фоне новостей об аресте его основателя, российского предпринимателя Павла Дурова. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что мошенники предлагают пользователям перенести их данные на «безопасный ресурс». Они отправляют ссылки, перейдя по ним, жертва видит страницу, на которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт в мессенджере. Таким образом злоумышленники получают доступ к профилям россиян в Telegram.

«Рекомендуем пользователям удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными "доброжелателями"», — заявили в Роскачестве.

Павла Дурова арестовали 24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже. Французское следствие обвинило основателя Telegram в причастности к распространению незаконного контента в мессенджере, в том числе информации о продаже наркотиков и детского порно. Дурову может грозить до 20 лет заключения.

Ранее россиянам рассказали об опасности звонков с номера 900. Сообщается, что звонящие с этого номера злоумышленники убеждают жертву установить новое приложение банка и отправляют фишинговую ссылку. Переходя по ней, пользователи могут потерять доступ к аккаунту и денежные средства.

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