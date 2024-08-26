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18:27, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в чатах в WhatsApp

Мошенники создают чаты от имени учителей и директоров в WhatsApp и Telegram

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Эксперты Координационного центра доменов .RU/.РФ в разговоре с «Известиями» заявили, что злоумышленники создают чаты от имени классных руководителей и директоров школ.

Отмечается, что в этих группах мошенники от лица сотрудников школы просят участников отправить деньги на нужды образовательной организации. При этом, сообщают эксперты, злоумышленники запрашивают сумму от 500 до 5000 рублей.

Эксперты также отмечают, что мошенники находят контакты учителей и директоров на сайтах школ или в соцсетях и отправляют им фишинговые ссылки. После того как мошенники получают доступ к аккаунтам педагогов, они создают групповые чаты. По данным Координационного центра, в июле и августе было заблокировано более 400 подобных фишинговых доменов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, активизировавшихся перед Днем знаний. Сообщалось, что перед 1 сентября они присылают пользователям ссылки на фишинговые ресурсы, замаскированные под предложения о больших скидках на школьные вещи и принадлежности.

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