Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества с арендой жилья

F.A.С.С.T.: мошенники стали использовать схему «Мамонт» для обмана арендодателей

Злоумышленники приспособили популярную схему «Мамонт» для обмана арендодателей. О распространенной схеме мошенничества с жильем предупредили россиян аналитики Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T, пишет РБК.

Аферист находит объявления о сдаче квартиры в аренду и пишет собственнику, что ему срочно нужна жилплощадь. Затем собеседник предлагает перейти в мессенджер и просит дополнительные фото жилья, точный адрес и интересуется прочими мелочами, чтобы создать впечатление заинтересованного квартиранта.

После этого потенциальный арендодатель предлагает владельцу квартиры оформить договор через сервис по аренде и убеждает, что самостоятельно через сайт заполнит все документы и переведет нужную сумму, а собственнику жилья останется только получить свои деньги. Однако арендодатель получает ссылку на фишинговый сайт, очень похожий внешне на один из популярных сервисов. Там предлагают ввести данные банковской карты, после чего мошенники крадут деньги со счета.

«Эксперты F.A.C.C.T. выявили как минимум шесть скам-групп, работающих по такому сценарию, в общей сложности в них более 4500 участников», — рассказали специалисты.

Ранее россиян предупредили, что мошенниками могут оказать и риелторы. Так, недобросовестные специалисты просят деньги за предоставление телефонных номеров собственников.