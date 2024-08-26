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15:16, 26 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о возможной блокировке переводов самому себе

ЦБ: подозрительные переводы самому себе могут быть заблокированы банками

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в таких операциях будут обнаружены признаки подозрительных. Об этом клиентов кредитных организаций предупредили в Центробанке РФ, сообщают «Известия».

Регулятор напомнил, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены. Так, при подозрении на мошеннические операции банки обязаны отсрочить платеж на два дня или отказать клиенту в проведении операции.

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При этом эксперты считают, что такие меры в отношении переводов между своими счетами не имеют особого смыла. По их мнению, банки могут прибегать к блокировке таких операций в качестве рычага воздействия на клиента, мешая ему выводить деньги на депозит в другие кредитные организации с более выгодными условиями.

С 1 мая россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных банках. Это возможно при условии переводов по СБП по номеру телефона и по номеру счета. Комиссии за переводы в кассе банка и по номеру карты по-прежнему рассчитываются по внутрибанковским тарифам.

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