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16:24, 26 августа 2024Экономика

Россиян предупредили об опасном повышении уровня рек в нескольких регионах

Синоптик Вильфанд: в 5 регионах ожидается превышение неблагоприятной отметки рек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В ближайшее время как минимум в трех российских регионах ожидается превышение неблагоприятной отметки уровней рек. Об опасности предупредил некоторых россиян научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«В Приморье, учитывая, что там интенсивные осадки уже были, сохраняется сложная гидрологическая обстановка в ближайшее время, вода находится на пойме», — отметил синоптик. Вильфанд добавил, что уровень воды также будет опасно высоким в Оренбургской области и на юге Хабаровского края. При этом риска сильных подтоплений в регионах нет, подчеркнул метеоролог.

Ранее Вильфанд спрогнозировал мощные ливни в нескольких российских регионах. Так, интенсивные осадки ожидаются в Северо-Кавказском, Сибирском и Южном федеральных округах.

Синоптик уточнил, что сильные дожди пройдут в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, а также в Хакасии, Алтайском крае, Туве, центральных и южных районах Красноярского края. Возможны град и усиление ветра до 22 метров в секунду.

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      Нина Ташевская
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