Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 26 по 28 августа

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 августа на полуострове и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать необходимые меры безопасности. «В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.