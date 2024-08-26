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14:20, 26 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 26 по 28 августа

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 26 по 28 августа на полуострове и в городе Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать необходимые меры безопасности. «В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

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      Фариза Бацазова
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