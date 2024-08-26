Россиянам напомнили о необходимом для получения пенсии стаже

Депутат Чаплин: продолжительность стажа для пенсии с 2024 года составляет 15 лет

С 2024 года необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии составляет 15 лет. Об этом россиянам напомнил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин, его цитирует РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что существует разница между трудовым и страховым стажем. Последний включает в себя периоды, когда работодатели уплачивали за гражданина страховые взносы, объяснил он.

Чаплин также отметил, что во время отпуска или отсутствия работы страховой стаж не начисляется. Перерывы в трудоустройстве не препятствуют получению пенсии в будущем, но могут отразиться на ее размере, добавил депутат.

Завкафедрой публичного и частного права Дальневосточного института управления РАНХиГС Наталья Медведева ранее рассказала, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей. «Суммы индексации страховой пенсии за период 2016-2024 годы будут выплачены работающим пенсионерам после прекращения ими трудовой деятельности», — добавила юрист.