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15:54, 26 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о влиянии бензина АИ-100 на двигатель

Автоэксперт Стрельбицкий: бензин АИ-100 не увеличит мощность автомобиля

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Бензин АИ-100 не способен увеличить мощность двигателя автомобиля. Об этом в беседе с изданием «За рулем» рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Октановое число бензина определяет лишь его устойчивость к детонациии, но не влияет на мощность транспортного средства, объяснил он. При этом такое топливо поможет полностью раскрыть потенциал мотора, отметил автоэксперт.

При использовании бензина с меньшим октановым числом мотор зачастую может работать не в полную силу. Электроника автомобиля будет ограничивать его работу, страхуя от детонации топлива, заявил Стрельбицкий.

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Он также подчеркнул, что вне зависимости от марки и модели автомобиля всегда необходимо заправлять его топливом с октановым числом не ниже рекомендованного производителем. Так, использование АИ-92 в машинах, которым рекомендуется АИ-95 или АИ-98 может негативно отразиться на техническом состоянии авто из-за снижения производительности или поломок мотора, а также привести к повышенному расходу бензина.

Ранее директор по сервису и запчастям дилерской компании «Авилон» Алексей Шпикалов рассказал, что свежевыпущенные автомобили редко нуждаются в обкатке. Однако перед тем, как сесть за руль нового авто, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, предупредил он. В ней производитель точно укажет, нуждается ли автомобиль в обкатке и чего стоит при этом избегать.

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