Целесообразность обкатки новых авто оценили

Автоэксперт Шпикалов: обкатывать свежевыпущенные авто сегодня необязательно

Свежевыпущенные автомобили редко нуждаются в обкатке. Что необходимо учитывать, приобретая машину нового поколения, «Российской газете» рассказал директор по сервису и запчастям дилерской компании «Авилон» Алексей Шпикалов.

«Если в целом говорить о современных автомобилях, то процедура обкатки сегодня не является обязательной по умолчанию для всех новых машин», — заявил эксперт. Однако перед тем, как сесть за руль нового авто, необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. В ней производитель точно укажет, нуждается ли автомобиль в обкатке и чего стоит при этом избегать. Так, даже самый современный двигатель быстро износится при перегрузках, резких ускорениях и торможениях в первые тысячу километров.

Ранее автолюбителям перечислили ошибки, сокращающие срок службы мотора. Одна из них — запуск машины в холод без предварительного прогрева. Ухудшает работу двигателя и низкосортное топливо с низким октановым числом. В частности, автомобиль может тяжело заводиться из-за накопившегося в бензобаке конденсата.