Россияне стали чаще допускать просрочки по одному виду кредитов

ЦБ: доля просроченных кредитов наличными в РФ выросла более чем вдвое

За год россияне стали гораздо чаще допускать просрочку по выданным кредитам наличными. О росте дефолтности по таким займам сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ).

Речь идет о заметном росте доли предоставленным в январе и апреле ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи. За год их доля увеличилась более чем вдвое — с около 0,5 до 1,2 процента, пояснили в регуляторе. В то же время доля просроченных необеспеченных потребкредитов в июле продемонстрировало незначительное снижение и составила 7,6 процента. В свою очередь, доля проблемных ипотечных ссуд за этот период времени не изменилась и осталась на уровне в 0,6 процента.

Общая доля проблемных розничных кредитов с просрочкой от 90 дней в июне снизилась на 0,04 процентного пункта (п.п.) и опустилась до отметки в 4,1 процента. На конец первого летнего месяца суммарный объем просроченных ссуд в России составил 1,5 триллиона рублей, резюмировали в ЦБ.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщило о высокой популярности кредитов наличными у россиян. Так, в июле этот вид займов оказался наиболее востребованным у граждан, на него пришелся 41 процент от общего объема кредитования в стране. За первые семь месяцев доля займов наличными составила 37 процентов.