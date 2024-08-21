Назван самый востребованный вид кредитов у россиян

ОКБ: наибольшая доля от общего объема кредитования пришлась на займы наличными

По итогам июля наибольшая доля (41 процент) от общего объема кредитования в России пришлась на займы наличными. О самом востребованном у граждан виде займов сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За первые семь месяцев 2024 года доля кредитов наличными в структуре займовых денежных средств в стране составила 37 процентов, уточнили эксперты. Этот показатель также стал наибольшим среди всех видов кредитования.

На втором месте по уровню востребованности у граждан оказались кредитные карты. На их долю в июле пришлось 22 процента от всех займовых денежных средств. Однако в рейтинге за январь-июль они расположились на третьем месте с результатом в 18 процентов.

Третью строчку в июле заняла ипотека. На ее долю пришелся 21 процент от общего объема кредитования. При этом в месячном выражении показатель сократился вдвое. Однако если брать период с января по июль, то подобный вид кредитов оказался на втором месте (31 процент), резюмировали аналитики.

Ранее в ОКБ сообщили о максимальном с января подорожании кредитов наличными в России. Так, в начале августа полная стоимость подобного вида займов в стране составила 28,79 процента. Для сравнения, в июле показатель находился на уровне в 27,1 процента, а в июне — на отметке в 26,96 процента.