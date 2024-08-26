Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 26 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о трудностях из-за закрытой одежды для женщин

Фото: PPI / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются местные женщины из-за закрытой одежды. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, женщины в этой стране закрывают лицо и тело не только из религиозных, но и из культурных соображений. Однако из-за жары ношение таких вещей требует выносливости, заметил он.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

«Женщинам приходится адаптироваться к условиям, сохраняя при этом религиозную практику. Кроме того, ношение чадры может ограничивать их доступ к определенным видам деятельности, таким как спорт или тяжелая физическая работа, что создает дополнительные барьеры в их социальной активности», — рассказал блогер.

Ранее этот же путешественник раскрыл необычный способ учителей в Пакистане наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил действия ВСУ в Курской области. Зачем Киев решился на вторжение и какие условия не готов рассмотреть?

      Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о трудностях из-за закрытой одежды для женщин

      Сын порномодели рассказал о съемках эротического контента для матери

      Экс-премьер допустил переговоры России и США по Украине

      В Африке раскрыли ожидания от России

      В МИД Абхазии напомнили о защите Россией страны

      В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

      Мужчины назвали самые привлекательные женские странности

      Оставившая официанту трусы в качестве чаевых порномодель нашла способ заработать на славе

      В Британии анонсировали большую победу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше