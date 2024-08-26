Россиянин приревновал супругу к другому мужчине и дважды выстрелил в него из обреза

Жителю ЛНР дали 12 лет колонии за убийство мужчины на почве ревности

Суд вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Луганской народной республики (ЛНР), который приревновал свою жену к другому мужчине и дважды выстрелил в него из обреза. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Его признали виновным по статьям 105 («Убийство»), 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223 («Незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей») УК РФ, приговорив к 12 годам колонии строгого режима. Мужчине также назначили штраф.

В суде установлено, что все произошло в феврале 2023 года на территории поселка городского типа Станица Луганская. Между осужденным и другим мужчиной произошел конфликт на почве ревности к супруге, в ходе которого первый схватил обрез охотничьего ружья и два раза выстрелил в оппонента. Потерпевший не выжил.

Позже нападавший, чтобы скрыть следы преступления, погрузил тело в багажник автомобиля и отвез его к реке Северский Донец.

Ранее сотрудники полиции в Ленинградской области задержали 35-летнего местного жителя, который приревновал жену и 12 раз ударил ее охотничьим ножом. Женщине удалось покинуть дом только тогда, когда внутрь вошли несовершеннолетние дети.

