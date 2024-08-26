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17:17, 26 августа 2024Силовые структуры

Россиянин провел восемь лет за решеткой и попросил взыскать с государства 414 миллионов

Житель Дагестана просит взыскать 414 млн рублей за незаконные приговоры суда

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Житель Дагестана просит взыскать с государства 414 миллионов рублей за 12 лет незаконного уголовного преследования. Об этом «Ленте.ру» сообщил его адвокат Виталий Буркин.

По словам защитника, в 2010 году мужчина был задержан по подозрению в сбыте наркотических средств. После этого в отношении него было вынесено три обвинительных приговора с установленным наказанием от 8 до 10 лет лишения свободы, которые он впоследствии смог отменить в кассационной инстанции.

Всего за решеткой подзащитный Буркина провел восемь лет, из них несколько месяцев в колонии. Мужчина оказался на свободе только в 2018 году.

Спустя три года дагестанцу удалось доказать, что обвинение в сбыте наркотиков в отношении него было сфальсифицировано, а спустя еще год — оправдательный приговор вступил в законную силу. Теперь он требует от государства выплаты компенсации в размере 414 миллионов рублей.

Ранее житель Пермского края Виктор Мошкин, которого в 2022 году ошибочно обвинили в расправе над шестилетним ребенком, отсудил у государства 327 тысяч рублей. Мужчина находился под стражей около четырех месяцев, позже была доказана его непричастность к преступлению.

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      Олеся Мицкевич
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