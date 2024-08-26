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19:53, 26 августа 2024Силовые структуры

Россиянин пытался продать поддельные презервативы через интернет и получил условный срок

Москвич получил 4 года условно за попытку продажи поддельных презервативов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к четырем годам лишения свободы условно местного жителя, который пытался продать 7,2 тысячи пачек поддельных презервативов. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам источника, мужчина планировал сбыть контрацептивы через интернет. Полицейские задержали его с поличным, в суде он полностью признал вину.

Как уточняет агентство, в России презервативы признаны медицинскими изделиями. Они должны иметь сертификацию в обязательном порядке.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего россиянина, который продал две исправные ручные гранаты жителю Саратовской области. Мужчине вменяют части 1 и 2 статьи 222.1 («Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка, ношение и сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ, на время проведения расследования его отправили под домашний арест.

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      Олеся Мицкевич
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