Россиянин расправился с заступившимся за его сестру приятелем

В ЯНАО будут судить мужчину за убийство знакомого, заступившегося за знакомую

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело против местного жителя, расправившегося с гостем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 5 июня фигурант пригласил в гости нескольких знакомых и сестру. Между родственниками произошел конфликт, тогда потерпевший решил заступиться за женщину. Хозяин квартиры разозлился и напал с ножом на приятеля. Он дважды вонзил нож в его грудь. Спасти раненого не удалось.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано суд.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике предстанет перед судом обвиняемый в двойной расправе россиянин.

