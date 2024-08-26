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16:04, 26 августа 2024Путешествия

Россиянин сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

МЧС: житель Краснодарского края сорвался со скалы в Карачаево-Черкесии

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

Российский турист сорвался со скалы в Карачаево-Черкесии и не выжил. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС северокавказской республики.

Трагическая ситуация произошла с жителем Краснодарского края в районе Софийских озер. Отмечается, что россиянин отстал от туристической группы при спуске, упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы.

По данным ведомства, когда другие путешественники обнаружили мужчину, они обратились к сотрудникам МЧС. «Спасатели при помощи альпинистского снаряжения и носилок типа "акья" транспортировали тело туриста на базу Архызского поисково-спасательного подразделения», — говорится в сообщении.

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Тело туриста передали сотрудникам полиции. На месте происшествия работали шесть специалистов и одна единица техники.

Ранее внедорожник с туристами сорвался со скалы на Сахалине и попал на видео. Путешественники пытались подняться на автомобиле на гору Крузенштерна, однако в районе Баклана он упал с высоты в море.

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      Фариза Бацазова
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