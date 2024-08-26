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07:25, 26 августа 2024Силовые структуры

Россиянина осудили за призывы к насилию в отношении русских

В Магаданской области суд приговорил мужчину за призывы к насилию против русских

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Магаданский городской суд приговорил местного жителя к двум годам в колонии-поселении за призывы к насилию в отношении русских. Об этом сообщает ТАСС.

Ему также в течение пяти лет запретили администрировать сайты и создавать аккаунты в социальных сетях. Мужчину признали виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

По версии следствия, подсудимый добавлял посты с призывами к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.

Ранее в Ярославской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который публиковал во «ВКонтакте» комментарии и материалы, призывающие к совершению насильственных действий по мотивам национальной ненависти.

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      Варвара Митина
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