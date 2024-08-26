Россиянка дважды за лето выиграла в лотерее и получила миллионы рублей

Жительница Сарапула выиграла в лотерее дважды за лето

Жительница Сарапула в Удмуртии дважды за лето выиграла в лотерее и получила миллионы рублей. Об этом пишет KP.RU.

Россиянка призналась, что довольно часто играет в лотереи: в начале лета она уже стала обладательницей крупного приза — миллиона рублей.

Сразу после этого выигрыша женщина пообещала мужу, что в следующий раз возьмет уже пять миллионов — так и получилось.

Всего за шесть минут до розыгрыша швея из российского региона приобрела два билета и через некоторое время ей на телефон пришло сообщение о выигрыше суперприза.

Отмечается, что пока россиянка еще не решила, как потратит полученные деньги.

Ранее двое россиян выиграли в лотерею по 50 миллионов рублей. Счастливчиками оказались жители Псковской и Тульской областей.