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20:40, 26 августа 2024Моя страна

Россиянка нашла непристойный гриб

Жительница Омской области нашла редкий гриб необычной формы

Фото: Ирина Дроздова / страница «Грибы. Грибники Омска и Омской области»

Жительница Омской области обнаружила гриб необычной формы. Фотографией она поделилась в сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте».

«У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения», — написала она и попросила помощи, чтобы распознать вид грибов.

Комментаторы рассказали, что это редкий гриб мутинус Равенеля. «Вы везучая, не каждый такое встретит», — написала они. Некоторые заметили, что запах у гриба специфический.

Ранее мутинус Равенеля нашли в Перми. Необычную находку обнаружили в российском городе неподалеку от военного института войск Нацгвардии. Его часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы

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