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19:57, 26 августа 2024Россия

Россиянка пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога

Жительница Уфы пожаловалась на камеры в кабинете гинеколога в больнице №21

Кадр: Telegram-канал @Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан

В Уфе местная жительница пожаловалась на камеры, якобы установленные в кабинете гинеколога в больнице №21. Об этом сообщает Telegram-канал «Ufa_rb | Новости».

По словам женщины, при поступлении в медицинское учреждение ей дали на подпись документы, среди которых были «о согласии на видеосъемку». Тогда сотрудница больницы сказала ей, что камеры стоят только в коридоре.

Однако затем выяснилось, что камера находилась в кабинете гинеколога, смотровом кабинете, а также у других специалистов. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

Ранее в Краснодаре местная жительница лишилась части мозга после сложностей во время кесарева сечения. Теперь женщина может говорить только три слова: «да», «нет» и «здравствуйте». Кроме того, у нее частично парализована правая сторона тела.

ЖЗЛ
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