Россиянку осудили за нападение на избирательный участок с коктейлем Молотова

Суд дал 1,5 года петербурженке, бросившей коктейль Молотова в участок на выборах

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Александры Карасевой, которая бросила коктейль Молотова к крыльцу избирательного участка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ и приговорили к 1,5 года колонии-поселения. В зале суда она признала свою вину.

Как установил суд, Карасева в составе группы лиц помешала работе избирательной комиссии. В частности, она напала на избирательный участок, расположенный по улице Варшавской, с коктейлем Молотова и бросила бутылку с зажигательной смесью в крыльцо здания. В результате действий женщины произошло возгорание информационной таблички о проходящих выборах.

Злоумышленница была задержана на месте преступления и помещена под стражу.