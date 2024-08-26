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19:04, 26 августа 2024Силовые структуры

Россиянку осудили за нападение на избирательный участок с коктейлем Молотова

Суд дал 1,5 года петербурженке, бросившей коктейль Молотова в участок на выборах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Александры Карасевой, которая бросила коктейль Молотова к крыльцу избирательного участка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщину признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 141 («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ и приговорили к 1,5 года колонии-поселения. В зале суда она признала свою вину.

Как установил суд, Карасева в составе группы лиц помешала работе избирательной комиссии. В частности, она напала на избирательный участок, расположенный по улице Варшавской, с коктейлем Молотова и бросила бутылку с зажигательной смесью в крыльцо здания. В результате действий женщины произошло возгорание информационной таблички о проходящих выборах.

Злоумышленница была задержана на месте преступления и помещена под стражу.

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      Олеся Мицкевич
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