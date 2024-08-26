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07:09, 26 августа 2024Россия

Российские военные уничтожили два миномета и склад ВСУ

В Херсонской области ударными БПЛА уничтожены два миномета и склад ВСУ

Фото: Unsplash

Расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» уничтожил два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что военные разведывательных дронов при воздушном наблюдении нашли точку со спрятанными в ней двумя 120-миллиметровыми минометам и боеприпасами к ним. Операторы с использованием помощью квадрокоптеров со сбросами и FPV-дронов успешно уничтожили обнаруженную цель.

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Российские военные ведут работу у берега реки, что позволяет беспилотникам залетать в тыловые районы расположения ВСУ на максимально допустимое расстояние.

Ранее сообщалось, что Украина проводит эвакуацию из подконтрольных Киеву частей Николаевской и Херсонской областей. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

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      Марина Совина
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