Российские войска уничтожили радар ВСУ в Сумской области

Минобороны России показало кадры уничтожения РЛС СТ-68 ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили в Сумской области радиолокационную станцию (РЛС) Т-68 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения радара показала пресс-служба Министерства обороны России.

«Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской РЛС СТ-68 осуществлялся средствами воздушной разведки», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что радар был уничтожен военнослужащими группировки «Север» ВС России.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе массированного удара по Украине в понедельник, 26 августа, были атакованы объекты энергетического комплекса страны, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса противника.