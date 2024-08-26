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19:21, 26 августа 2024Россия

Российским военным на СВО передали машину украинского наркодилера

Из Челябинской области на СВО отправили машину украинского наркодилера
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: sylv1rob1/ Shutterstock / Fotodom

Российским военным в зону специальной военной операции (СВО) на Украине судебные приставы из Челябинской области передали машину украинского наркодилера, пишет URA.RU.

По данным издания, речь идет о Toyota RAV 4, которую конфисковали после того, как в регионе осудили преступную группу, которая организовала сбыт запрещенных веществ через закладки. В состав осужденной группы, в частности, входил дилер из Украины — он должен был синтезировать наркотики, а его подельники — распространять.

После того, как членов группы приговорили к реальным срокам в колонии, заработанные незаконным путем деньги и автомобиль были конфискованы и переданы в доход государства.

«Судебный пристав-исполнитель подготовил пакеты документов по конфискованному имуществу должников, передал их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приеме автомобиля для нужд военных», — пояснили изданию в пресс-службе ФССП по российскому региону.

Сообщается, что транспортное средство уже передали военным.

Ранее командир штурмового отряда Батыр Бекмурадов, участвующий в СВО, потребовал после снятия судимости вернуть автомобили Nissan и BMW. По его словам, машины он хотел бы использовать на передовой.

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      Елена Торубарова
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