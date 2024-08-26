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16:54, 26 августа 2024Экономика

Российский город остался без света

Развожаев: часть Севастополя лишилась света из-за сбоя
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Ministry of Energy Russia / Globallookpress.com

Часть Севастополя лишилась света из-за сбоя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава российского города рассказал, что без электричества остались жители районов Балаклава, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовская, проспекта Победы, сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье, а также некоторые жители центра Севастополя. «По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — заявил он.

В данный момент аварийные бригады ликвидируют отключения в городе. На то, чтобы вернуть свет в дома севастопольцев, рабочим понадобится еще около часа, заключил Развожаев.

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