Российский город остался без света

Развожаев: часть Севастополя лишилась света из-за сбоя

Часть Севастополя лишилась света из-за сбоя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава российского города рассказал, что без электричества остались жители районов Балаклава, бухт Казачья, Стрелецкая и Камышовская, проспекта Победы, сел Терновка, Родное, Сахарная Головка, Хмельницкое, Черноречье, а также некоторые жители центра Севастополя. «По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы», — заявил он.

В данный момент аварийные бригады ликвидируют отключения в городе. На то, чтобы вернуть свет в дома севастопольцев, рабочим понадобится еще около часа, заключил Развожаев.