Губернатор Ярославской области Евраев: Ростов переименуют в Ростов Великий

Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в личном Telegram-канале.

«От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу», — отметил глава региона и выразил надежду, что все юридические процедуры завершатся уже в этом году.

В сентябре 2023 года за тремя чеченскими селами закрепили исторические названия. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименований «Цеча-Ахки», «Мужгана» и «Дака-Бух» трем селам в Серноводском районе Чеченской Республики.