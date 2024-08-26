Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:45, 26 августа 2024Моя страна

Ростов переименуют

Губернатор Ярославской области Евраев: Ростов переименуют в Ростов Великий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство России поддержало переименование Ростова в Ростов Великий. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в личном Telegram-канале.

«От федерального правительства получено положительное заключение. Его подписал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Документ уже направлен в Государственную Думу», — отметил глава региона и выразил надежду, что все юридические процедуры завершатся уже в этом году.

В сентябре 2023 года за тремя чеченскими селами закрепили исторические названия. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении наименований «Цеча-Ахки», «Мужгана» и «Дака-Бух» трем селам в Серноводском районе Чеченской Республики.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон заявил, что Павел Дуров задержан не из-за политики. В чем обвиняют главу Telegram?

      Стали известны подробности задержания Дурова

      101-летняя принцесса попала в реанимацию

      Mia Boyka призналась в любви к 90-м из-за бандитов и яркой моды

      В Виннице прекратил работу водопровод после ударов ВС России

      Гособвинение запросило срок для бывшего посла Украины в Казахстане

      В зоне СВО апробировали российскую «Чистюлю»

      Эвакуация туриста из трещины ледника на высоте 2,5 тысячи метров попала на видео

      Многослойная майка Balenicaga за 106 тысяч рублей разгневала 30-летних

      В Британии заявили об инциденте с БПЛА у берегов Йемена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше