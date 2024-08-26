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14:02, 26 августа 2024Экономика

Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре

Вильфанд: в Центральной России и на юге страны будет более чем 30-градусная жара

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ближайшие дни юг, северо-запад и Центральную Россию ожидает жаркая погода. Об этом ряд регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, столбики термометров покажут более чем 30 градусов тепла как минимум в 10 регионах страны. Так, в Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Орловской областях прогнозируется температура плюс 33-34 градуса, а в Калмыкии, Астраханской и Ленинградской областях — плюс 30-35 градусов. Аналогичным образом, до 33 градусов, воздух прогреется в Крыму, а в континентальных и степных районах данного региона и вовсе превысит эту отметку, достигнув показателя в 35 градусов. Между тем самая сильная жара придет в Краснодарский край — до 38 градусов.

Вильфанд также отметил, что в Центральном и Южном федеральных округах установлен чрезвычайный, пятый класс пожароопасности, который связан с высокой температурой воздуха.

Ранее в этот же день синоптик Михаил Леус пообещал жителям столицы, что 26 августа станет самым теплым днем месяца.

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      Полина Кислицына
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