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16:19, 26 августа 2024Из жизни

Шестилетний мальчик пять дней выживал в лесу один и питался листьями и фруктами

Во Вьетнаме мальчик заблудился в лесу и через пять дней был найден живым

Фото: Dave Robinson / Unsplash

Во Вьетнаме шестилетний мальчик заблудился в лесу и был найден живым спустя пять дней. Об этом пишет BBC News.

Данг Тиен Лэм играл в ручье с братьями и сестрами, затем внезапно ушел в сторону гор и не вернулся. Уже через несколько часов после исчезновения ребенка на его поиски отправилась группа примерно из 200 человек. В это время полиция просматривала камеры наружного видеонаблюдения, чтобы исключить возможность похищения Лэма, а также исследовала водоемы, опасаясь, что он мог утонуть.

Через несколько дней маленького мальчика нашли местные фермеры. Они собирали корицу, когда услышали детский плач из леса. Лэм сидел под кустом примерно в шести километрах от того места, где его видели последний раз. Мальчик настолько ослаб, что не мог стоять, поэтому попросил 52-летнего фермера вынести его на руках. Лэм рассказал, что все эти дни был в лесу один, питался листьями и дикими фруктами, пил речную воду.

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Местные жители позаботились о мальчике и даже предложили ему торт и сок. Полиция назвала спасение мальчика чудом. Его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в штате Луизиана, США, годовалый ребенок один провел два дня на улице во время урагана. Мальчика увидел на обочине проезжавший мимо дальнобойщик.

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      Юлия Юткина
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