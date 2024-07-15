Годовалый ребенок два дня выживал на улице один во время урагана

В США нашли годовалого ребенка, два дня в одиночку выживавшего в ураган

В штате Луизиана, США, годовалый ребенок в одиночку выживал два дня на улице во время урагана. Об этом сообщает Associated Press.

Полиция начала расследование, после того как в озере нашли его четырехлетнего брата. К моменту обнаружения мальчик уже не дышал. Выяснилось, что последний раз его видели с его 25-летней матерью Алией Джек. Женщину арестовали на следующий день в штате Миссисипи, однако второго ребенка с ней не было.

Полиция предполагала, что годовалый мальчик также мог находиться в озере. Его поиски продолжались, несмотря на ураган: периодически шли проливные дожди и усиливались порывы ветра. Наконец в полицию позвонил дальнобойщик. Он сообщил, что видел ребенка одного на обочине дороги. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили мальчика живым. На нем остались лишь многочисленные укусы насекомых. Полицейские назвали его «чудо-ребенком».

Джек экстрадируют в Луизиану для продолжения разбирательства. Что именно случилось с братьями, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, четырехлетний мальчик пропал на сутки и нашелся под деревом рядом с озером. Он убежал в лес, когда играл в догонялки с другими детьми, и заблудился.