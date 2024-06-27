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10:56, 27 июня 2024Из жизни

Пропавшего на сутки маленького ребенка нашли под деревом

В Калифорнии пропавшего мальчика нашли через сутки под деревом

Фото: Fresno County Sheriff's Office

В штате Калифорния, США, маленький мальчик пропал на сутки и нашелся под деревом рядом с озером. Об этом пишет People.

Семья четырехлетнего Кристиана Рамиреза отдыхала в палаточном лагере 20 июня. Кристиан играл с другими детьми в догонялки. Когда пришло время возвращаться домой, загружавший машину Ренато Рамирез не увидел среди прибежавших детей своего сына. Вместе с другими взрослыми он принялся искать Кристиана, но не нашел. Тогда мужчина позвонил спасателям.

На поиски Кристиана отправились больше 60 человек. Они продолжали искать мальчика даже ночью, поскольку сильно за него переживали: в лесу было холодно, кроме того, там можно было наткнуться на змею или медведя. Волонтеры нашли мальчика через 22 часа. Он обосновался под деревом у озера Хантингтон. Спасатели накормили Кристиана бутербродом и вернули семье.

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Ренато рассказал, что ребенок слегка обгорел, был немного обезвожен и пострадал от пары укусов насекомых, но в целом оказался здоров. Сейчас он отдыхает дома и восстанавливается после пережитого стресса.

Ранее в американском штате Калифорния 34-летний мужчина заблудился в горах Санта-Круз и десять дней выживал в лесу, пока его не нашли. Все это время ему приходилось пить из ботинка и питаться дикими ягодами.

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      Юлия Юткина
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