Скончался один из пострадавших при пожаре на омском нефтезаводе

Омский губернатор Хоценко: скончался один из пострадавших при пожаре на НПЗ

Один из пострадавших при пожаре на омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) скончался в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Ранее чиновник сообщал о семи пострадавших при пожаре на предприятии, состояние одного из них медики оценивали как тяжелое.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — говорится в записи, дополненной губернатором после публикации.

О пожаре на НПЗ сообщалось ранее сегодня, 26 августа. Как заявляли очевидцы, перед возгоранием на территории предприятия был слышен взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар попал на видео.