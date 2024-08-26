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18:24, 26 августа 2024Россия

Скончался один из пострадавших при пожаре на омском нефтезаводе

Омский губернатор Хоценко: скончался один из пострадавших при пожаре на НПЗ

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Один из пострадавших при пожаре на омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) скончался в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Ранее чиновник сообщал о семи пострадавших при пожаре на предприятии, состояние одного из них медики оценивали как тяжелое.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким», — говорится в записи, дополненной губернатором после публикации.

О пожаре на НПЗ сообщалось ранее сегодня, 26 августа. Как заявляли очевидцы, перед возгоранием на территории предприятия был слышен взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар попал на видео.

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