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06:05, 26 августа 2024Силовые структуры

Следователи получили ответы на международные запросы по делу о покушении на Симоньян

СК РФ ответили на международные запросы по делу о покушении на Симоньян и Собчак
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Следственному комитету (СК) РФ удалось добиться получения ответов на международные запросы в рамках расследования дела о подготовке покушений на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, запрос российских следователей на предоставление ответов на международные поручения был удовлетворен. Также были выполнены другие следственные и процессуальные действия.

Ранее стало известно, что следователи провели дополнительные допросы троих потерпевших по уголовному делу о покушении на Симоньян и Собчак. Расследование дела было завершено. Адвокат Дмитрий Джулай, защищающий одного из фигурантов дела, сообщил, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела.

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