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20:04, 24 августа 2024Силовые структуры

По делу о покушении на журналисток Собчак и Симоньян допрошены потерпевшие

СК допросил 3 потерпевших по делу о покушении на журналисток Симоньян и Собчак
Начало событий в новости Завершено расследование дела о покушении на российских журналисток

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Следователи провели дополнительные допросы троих потерпевших по уголовному делу о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом сообщает РИА Новости.

Расследование дела завершено. Адвокат Дмитрий Джулай, защищающий одного из фигурантов дела, сообщил, что обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. В них содержатся результаты нескольких экспертиз, документы по осмотру и анализу содержимого телефонов и переписок в соцсетях фигурантов дела, очные ставки с ними и потерпевшими, их допросы, показания свидетелей.

В июле 2023 года стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины. Следственный комитет России в июле объявил о завершении следствия и предъявлении окончательного обвинения фигурантам. По делу проходят более десяти человек.

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      Любовь Ширижик
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