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17:56, 24 августа 2024Силовые структуры

Завершено расследование дела о покушении на российских журналисток

Адвокат Джулай: СК завершил следствие по делу о покушении на Симоньян и Собчак
Начало событий в новости Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела о покушении на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Джулай, защищающий одного из фигурантов дела.

По его словам, защита и обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. В них содержатся результаты нескольких экспертиз, документы по осмотру и анализу содержимого телефонов и переписок в соцсетях фигурантов дела, очные ставки с ними и потерпевшими, их допросы, показания свидетелей.

Ранее 24 августа сообщалось о проведении очной ставки между обвиняемыми и Симоньян.

В июле 2023 года стало известно, что ФСБ предотвратила покушения на журналисток, которые готовили члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины. Следственный комитет России в июле объявил о завершении следствия и предъявлении окончательного обвинения фигурантам. По делу проходят более десяти человек.

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      Любовь Ширижик
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