Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян

Следствие провело очную ставку с группой обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

«С момента избрания меры пресечения была проведена очная ставка между обвиняемыми», — указано в документах следствия. Отдельно подчеркивается, что подсудимые готовили покушение на Ксению Собчак.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в июле 2023 года предотвратила покушения на Симоньян и Собчак. Отмечается, что их планировали совершить члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела о покушении на Маргариту Симоньян было завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, по делу проходят более десяти человек.