Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 24 августа 2024Силовые структуры

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

Следствие провело очную ставку с обвиняемыми по делу о покушении на Симоньян

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Следствие провело очную ставку с группой обвиняемых по делу о подготовке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

«С момента избрания меры пресечения была проведена очная ставка между обвиняемыми», — указано в документах следствия. Отдельно подчеркивается, что подсудимые готовили покушение на Ксению Собчак.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в июле 2023 года предотвратила покушения на Симоньян и Собчак. Отмечается, что их планировали совершить члены неонацистской организации «Параграф-88» по заданию спецслужб Украины.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела о покушении на Маргариту Симоньян было завершено. Участникам «Параграфа-88» уже предъявлены обвинения в окончательной редакции, по делу проходят более десяти человек.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский снайпер навел российский «Искандер» на свое подразделение. Он продал данные о дислокации за криптовалюту

      Следствие провело очную ставку с обвиняемыми в покушении на Симоньян

      Россиянам рассказали о новой ежегодной семейной выплате

      В США задумались об изменении содержания помощи Украине из-за атаки на Курскую область

      Подполье заявило об ударе по ремонтному заводу техники ВСУ в Белополье

      В демоверсии ЕГЭ появился вопрос про Владимира Жогу

      У внука Пугачевой нашли пять штрафов за нарушение ПДД

      Пентагон опубликовал детали нового транша военной помощи Киеву

      В Минсельхозе России заявили о кадровых проблемах

      В России заявили о полной зависимости Украины от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше