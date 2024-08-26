Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 26 августа 2024Мир

США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

Степашин: США справедливо опасаются развития отношений России и Китая

Вашингтон справедливо опасается развития отношений Москвы и Пекина, так как обе страны наращивают партнерство в различных сферах и площадках. Об этом заявил бывший премьер России Сергей Степашин, передает ТАСС.

«У нас нет пока военного союза (...) Но Россия и Китай смогут решить проблему с платежами и будут наращивать сотрудничество как двухстороннее сотрудничество, так и в рамках БРИКС», — рассказал бывший глава правительства.

Степашин также добавил, что он вел переговоры с экс-президентом США Биллом Клинтоном, когда занимал должность премьера. По его словам, бывший американский лидер прямо говорил об опасениях Вашингтона из-за возможного сотрудничества России с Китаем.

22 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян завершил программу официального визита в Россию и покинул Москву. В аэропорту премьера Госсовета КНР сопровождали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, посол России в Пекине Игорь Моргулов и другие официальные лица.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      120-летний памятник в российском городе отдадут под бизнес-центр

      Четыре новых вида льготной ипотеки пообещали россиянам

      США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

      Москвичам спрогнозировали самый жаркий день месяца

      Армию Финляндии назвали законной целью России

      На украинском телевидении в прямом эфире пропал свет на фоне ударов ВС России

      На Украине ввели экстренные графики отключения электричества

      Анна Asti посочувствовала ставшей жертвой мошенников Долиной

      Женщина занялась йогой и осталась парализованной

      Бывший премьер России назвал отличие Путина от коллег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше