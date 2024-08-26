США предупредили о справедливых опасениях со стороны России и Китая

Степашин: США справедливо опасаются развития отношений России и Китая

Вашингтон справедливо опасается развития отношений Москвы и Пекина, так как обе страны наращивают партнерство в различных сферах и площадках. Об этом заявил бывший премьер России Сергей Степашин, передает ТАСС.

«У нас нет пока военного союза (...) Но Россия и Китай смогут решить проблему с платежами и будут наращивать сотрудничество как двухстороннее сотрудничество, так и в рамках БРИКС», — рассказал бывший глава правительства.

Степашин также добавил, что он вел переговоры с экс-президентом США Биллом Клинтоном, когда занимал должность премьера. По его словам, бывший американский лидер прямо говорил об опасениях Вашингтона из-за возможного сотрудничества России с Китаем.

22 августа премьер Госсовета КНР Ли Цян завершил программу официального визита в Россию и покинул Москву. В аэропорту премьера Госсовета КНР сопровождали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, посол России в Пекине Игорь Моргулов и другие официальные лица.