Стал известен срок ареста Дурова до суда

France Info: Павла Дурова могут задержать до суда до четырех дней

Российского предпринимателя, основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут задержать до суда на срок до четырех дней. Об этом сообщает французское издание France Info.

По данным источника издания, срок ареста Дурова до суда может составить до четырех дней. После этого предпринимателя либо освободят, либо предъявят ему обвинения.

Также стало известно, что делом Дурова занимается подразделение жандармерии по борьбе с мошенничеством и киберпреступлениями.

Ранее стало известно, что Дурову продлили арест. Отмечалось, что решение было принято неназванными судебными властями Франции.

Основателя Telegram задержали во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. По версии французского следствия, он является соучастником незаконных манипуляций, совершаемых через мессенджер. В частности, речь идет о продаже и покупке наркотиков и распространении педофильского контента. Отмечается, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.