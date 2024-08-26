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00:49, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Дурову продлили срок содержания под стражей

AFP: суд продлил срок содержания Дурова под стражей
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Французский суд продлил срок содержания основателя Telegram Павла Дурова под стражей после его задержания в аэропорту Парижа. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse в социальной сети X.

В публикации AFP уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции». Период задержания Дурова для допроса во Франции может длиться максимум 96 часов. Когда это время истечет, судья может освободить главу Telegram или выдвинуть против него обвинения с заключением под арест.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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      Марина Совина
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