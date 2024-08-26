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09:45, 26 августа 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о напавшем на российскую семью мужчине

Mash: напавшего на семью в Красноярске мужчину местные называют сектантом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мужчину, подозреваемого в нападении на семью в Красноярске, местные жители называют сектантом. Подробности сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Люди отмечают, что подозреваемый не агрессивный и глубоко верующий: он часто ходил по двору и крестил всех. Россиянин даже попал на предупреждающий плакат около храма из-за псевдоправославной религиозности.

Отмечается, что фигурант живет с женой.

Ранее стало известно, что один из жителей многоквартирного дома вышел снимать показания, а его сосед подумал, что тот сматывает накрученное. В результате между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил 69-летнего соседа ножом дважды. На крики выбежала 63-летняя жена пострадавшего, которую также несколько раз ударили ножом.

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