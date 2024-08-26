В российском городе ссора из-за счетчика закончилась поножовщиной

В Красноярске ссора соседей из-за счетчика закончилась поножовщиной

В Красноярске ссора соседей из-за счетчика закончилась поножовщиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Kras Mash».

По данным канала, один из жителей многоквартирного дома вышел снимать показания, а его сосед подумал, что тот сматывает накрученное. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина ударил 69-летнего соседа ножом дважды. На крики выбежала 63-летняя жена пострадавшего, которую также несколько раз ударили ножом.

В результате мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, а женщина находится в больнице. При этом агрессор скрылся с места преступления, его ищут.

Ранее полицейские задержали мужчину, устроившего поножовщину в кубанской гостинице.