Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять населенных пунктов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе село Ржевка подверглось обстрелу и атаке БПЛА. В результате обстрела в двух МКД повреждены кровли, фасады и остекление. В одном частном домовладении выбиты окна, посечен фасад и забор. На территории одного из предприятий повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили», — написал он.

В селе Маслова Пристань беспилотники атаковали сельхозпредприятие, продолжил Гладков. Еще один населенный пункт — село Отрадное — подвергся атаке дрона-камикадзе. Там сгорел один автомобиль, водитель которого отказался от медицинской помощи.

Еще один БПЛА взорвался около частного домовладения в селе Березовка. Пятый населенный пункт — село Вязовое — атаковал FPV-дрон. В результате нападения сгорел частный дом.

Ранее Гладков заявил, что оперативная ситуация в приграничных населенных пунктах Белгородской области имеет тенденцию к ухудшению из-за атак ВСУ, в связи с чем ряд населенных пунктов был закрыт для въезда. По его словам, закрытыми объявляются поселки Дроновка и Пороз, расположенные в Грайворонском округе, а также Старый Хутор Валуйского городского округа.