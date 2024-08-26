Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе село Ржевка подверглось обстрелу и атаке БПЛА. В результате обстрела в двух МКД повреждены кровли, фасады и остекление. В одном частном домовладении выбиты окна, посечен фасад и забор. На территории одного из предприятий повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили», — написал он.
В селе Маслова Пристань беспилотники атаковали сельхозпредприятие, продолжил Гладков. Еще один населенный пункт — село Отрадное — подвергся атаке дрона-камикадзе. Там сгорел один автомобиль, водитель которого отказался от медицинской помощи.
Еще один БПЛА взорвался около частного домовладения в селе Березовка. Пятый населенный пункт — село Вязовое — атаковал FPV-дрон. В результате нападения сгорел частный дом.
Ранее Гладков заявил, что оперативная ситуация в приграничных населенных пунктах Белгородской области имеет тенденцию к ухудшению из-за атак ВСУ, в связи с чем ряд населенных пунктов был закрыт для въезда. По его словам, закрытыми объявляются поселки Дроновка и Пороз, расположенные в Грайворонском округе, а также Старый Хутор Валуйского городского округа.