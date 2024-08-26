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20:43, 26 августа 2024Россия

Стало известно о массовой атаке ВСУ на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке ВСУ на пять населенных пунктов

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на пять населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе село Ржевка подверглось обстрелу и атаке БПЛА. В результате обстрела в двух МКД повреждены кровли, фасады и остекление. В одном частном домовладении выбиты окна, посечен фасад и забор. На территории одного из предприятий повреждены административное здание, ограждение, а также грузовой и легковой автомобили», — написал он.

В селе Маслова Пристань беспилотники атаковали сельхозпредприятие, продолжил Гладков. Еще один населенный пункт — село Отрадное — подвергся атаке дрона-камикадзе. Там сгорел один автомобиль, водитель которого отказался от медицинской помощи.

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Еще один БПЛА взорвался около частного домовладения в селе Березовка. Пятый населенный пункт — село Вязовое — атаковал FPV-дрон. В результате нападения сгорел частный дом.

Ранее Гладков заявил, что оперативная ситуация в приграничных населенных пунктах Белгородской области имеет тенденцию к ухудшению из-за атак ВСУ, в связи с чем ряд населенных пунктов был закрыт для въезда. По его словам, закрытыми объявляются поселки Дроновка и Пороз, расположенные в Грайворонском округе, а также Старый Хутор Валуйского городского округа.

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      Никита Абрамов
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