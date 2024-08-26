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10:00, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о сильной детонации и отключении света во Львовской области

Лебедев: в Стрие Львовской области произошла сильная детонация и пропал свет
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Во Львовской области Украины в результате удара по городу Стрий была зафиксирована сильная детонация. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на коллег, передает РИА Новости.

В результате в городе произошли перебои с электричеством. В один момент, по словам Лебедева, в Стрие полностью пропал свет.

«Город Стрий, повторные прилеты. Уже прилетало и вот опять. Свет уже не мигает, его нет. Один из прилетов в Стрий с серьезной детонацией. Так что не только энергетические объекты», — уточнил представитель пророссийского подполья.

Утром 26 августа Лебедев сообщил о взрыве в районе подстанции в Николаевской области. Он раздался неподалеку от села Трихаты. После этого несколько районов региона остались без света.

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      Екатерина Грищенко
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