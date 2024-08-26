В Николаевской области произошел взрыв в районе подстанции

Лебедев: под Николаевом произошел взрыв в районе одной из мощнейших подстанций

В Николаевской области произошел взрыв в районе места расположения одной из мощнейших подстанций в регионе. Об этом сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег, передает РИА Новости.

«Николаевцы сообщают о мощном взрыве в направлении села Трихаты. Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций. После удара пошли сообщения о том, что в нескольких областных районах пропало электричество», — рассказал он.

Ранее представитель подполья сообщил, что российские военные нанесли удар по Волынской области. По его словам, целью атаки были бойцы Вооруженных сил Украины.