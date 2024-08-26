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12:13, 26 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном попадании в окружение двух батальонов ВСУ близ Нью-Йорка

Военкор Татаринов: 2 батальона ВСУ попали в окружение близ украинского Нью-Йорка

Фото: Telegram-канал «Шепот Фронта»

Два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в окружение близ украинского населенного пункта Нью-Йорк. Об этом сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.

Как отмечает военкор, речь идет о 212-м батальоне и 1-м батальоне 1-й бригады ВСУ. Офицеры украинской армией, по словам Татаринова, не могут связаться с подразделениями, но «докладывают наверх» о том, что район находится под контролем и угрозы окружения нет.

Ранее стало известно, что подразделения российской армии смогли выбить ВСУ с позиций в Торецке. Уточняется, что украинские солдаты оставили позиции в высотках на востоке города. Часть группировки ВСУ была уничтожена.

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      Валентин Карант
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