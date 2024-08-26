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17:38, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыты выдвинутые против Дурова обвинения

Павел Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества по киберпреступлениям

Фото: Manon Cruz / Reuters

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Обвинения против Дурова раскрыло агентство Reuters со ссылкой на полицию Франции.

Сообщается, что Дуров остается под арестом. Агентство также отмечает, что расследование против медиаменеджера ведет отдел по борьбе с киберпреступностью.

Ранее об аресте основателя Telegram высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, задержание предпринимателя не является политическим решением.

До этого задержание Дурова прокомментировала Европейская комиссия (ЕК). Она заявила, что медиаменеджера арестовали в соответствии с законами Франции.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту. По версии французских правоохранителей, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

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