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17:11, 26 августа 2024Интернет и СМИ

В Еврокомиссии прокомментировали задержание Дурова

Еврокомиссия: Павла Дурова задержали в соответствии с законодательством Франции

Фото: Manuel Blondeau / AOP.Press / Corbis / Getty Images

В Европейской комиссии (ЕК) прокомментировали задержание основателя Telegram Павла Дурова. Заявление приводит РИА Новости.

В сообщении отмечается, что арест Дурова был проведен в соответствии с французским уголовным законодательством.

В ЕК подчеркнули, что европейский Закон о цифровых услугах не предусматривает уголовного наказания, поэтому не может применяться для арестов.

Ранее Еврокомиссия отказалась комментировать задержание российского медиаменеджера. Орган исполнительной власти Евросоюза назвал расследование против Дурова национальным и порекомендовал обратиться за пояснениями к властям Франции.

26 августа стало известно, что арест Дурова продлили. Сообщалось, что такое решение приняли французские судебные органы.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. По версии французского следствия, основатель Telegram является соучастником противозаконных действий, таких как торговля наркотиками и распространение детской порнографии, совершенных с помощью мессенджера. Сообщается, что во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюремного заключения.

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